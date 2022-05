Manuel Bortuzzo al Costanzo Show torna a parlare di Lulù: “Perchè l’ho lasciata io” (Di giovedì 12 maggio 2022) Applausi fragorosi in teatro, a quanto pare erano tutti fan di Manuel Bortuzzo quelli chiamati ad assistere alla puntata del Maurizio Costanzo Show in onda l’11 maggio 2022, altrimenti non si spiegherebbe. Quando il nuotatore ha risposto alla domanda di Costanzo sulla fine della sua storia con Lulù, ci sono stati applausi a scena aperta per l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 6, più di quelli che si potrebbero ricevere dopo aver vinto una medaglia…Costanzo è tornato a parlare con Manuel della fine della sua storia d’amore con Lulù, facendo finta di non sapere nulla ( o forse non era realmente a conoscenza dei fatti, difficile ma possibile). E così a domanda diretta, Bortuzzo ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 12 maggio 2022) Applausi fragorosi in teatro, a quanto pare erano tutti fan diquelli chiamati ad assistere alla puntata del Maurizioin onda l’11 maggio 2022, altrimenti non si spiegherebbe. Quando il nuotatore ha risposto alla domanda disulla fine della sua storia con, ci sono stati applausi a scena aperta per l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 6, più di quelli che si potrebbero ricevere dopo aver vinto una medaglia…to acondella fine della sua storia d’amore con, facendo finta di non sapere nulla ( o forse non era realmente a conoscenza dei fatti, difficile ma possibile). E così a domanda diretta,ha ...

