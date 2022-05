Linate | aereo Ita Airways con motore in avaria per lo scontro con degli uccelli rientra all’aeroporto Forlanini di Milano

(Di giovedì 12 maggio 2022) Atterraggio di emergenza per il volo AZ1765 con 83 passeggeri a bordo partito dall’aeroporto diper Palermo. Aeroporto chiuso per qualche ora.

Advertising

fattoquotidiano : Milano, aereo Ita Airways decollato da Linate costretto ad atterraggio di emergenza: “Impatto con uno stormo di ucc… - emmeu9 : RT @localteamtv: Volo Ita Airways costretto a rientrare a Linate poco dopo il decollo, atterraggio d'emergenza #linate #itaairways #atterra… - ADM_assdemxmi : RT @localteamtv: Volo Ita Airways costretto a rientrare a Linate poco dopo il decollo, atterraggio d'emergenza #linate #itaairways #atterra… - lello_rossi : Linate, problemi al motore: atterraggio d'emergenza per aereo appena decollato - Il Giorno - infoitinterno : Aereo in emergenza rientrato a Linate,la causa 'bird strike' -

E' dovuto rientrare in emergenza all'aeroporto diper un problema al motore dovuto all'impatto con un volatile undi Ita con 83 persone a bordo decollato alle 12:16 dallo scalo milanese e diretto a Palermo. L'è rientrato senza ...ITA AIRWAYSLeonard Berberi per corriere.it Un Airbus A320 di Ita Airways è stato costretto a ritornare all'aeroporto di Milano, poco dopo essere decollato, per problemi dopo l'...Atterraggio di emergenza per il volo AZ1765 con 83 passeggeri a bordo partito dall’aeroporto di Linate per Palermo. Aeroporto chiuso per qualche ora.... potrà ripartire o si dovrà cambiare aeromobile L'aereo ha incontrato uno stormo di uccelli che hanno colpito il motore. (La Repubblica) Spavento questa mattina giovedì12 maggio a Linate sul volo ...