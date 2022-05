Latina | 36enne muore folgorato

Leggi su italiasera

(Di giovedì 12 maggio 2022), dramma in impianto fotovoltaico:. Un vero e proprio dramma, un incidente terribile sul lavoro al confine trae Nettuno che è costato la vita a un operaio di 36 anni residente a Sermoneta. Si chiamava Boris Kandjikov originario della Bulgaria. L’uomo era al lavoro sulla via che costeggia Torre Astura, alle prese con la manutenzione di un impianto fotovoltaico quando, per cause in corso di accertamento, una fortissima scossa elettrica lo ha investito uccidendolo sul colpo. I presenti che hanno assistito hanno allertato i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto l’ambulanza del 118 e l’auto medica. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i Vigili del Fuoco che dovranno verificare cosa sia accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera.