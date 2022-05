Juve Pogba, dall’Inghilterra sono sicuri: bianconeri in pole (Di giovedì 12 maggio 2022) dall’Inghilterra sono sicuri e danno la Juve in pole position per Paul Pogba: le ultime sul centrocampista francese Pogba non rinnoverà con il Manchester United e a giugno sarà libero di accordarsi con altri club. Juve, Real e Psg stanno monitorando la situazione del francese, ma dall’Inghilterra sono sicuri, i bianconeri sarebbero in pole. Secondo il The Mirror sarebbe pervenuta a Pogba anche un’offerta da oltre 9 milioni più bonus compresi quelli alla firma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022)e danno lainposition per Paul: le ultime sul centrocampista francesenon rinnoverà con il Manchester United e a giugno sarà libero di accordarsi con altri club., Real e Psg stanno monitorando la situazione del francese, ma, isarebbero in. Secondo il The Mirror sarebbe pervenuta aanche un’offerta da oltre 9 milioni più bonus compresi quelli alla firma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Colpo grosso Juve, il nome è Pogba: ecco perché a Torino ci credono - _Morik92_ : La #Juve ha in mente un grande colpo a centrocampo. Non solo #MilinkovicSavic, di recente (tra ieri e giovedì scors… - _Morik92_ : Su #Pogba, un piccolo aggiornamento: non risulta l'interesse del #ManCity per il francese. #Juve e #Psg, al momento… - junews24com : Pogba Juve, dall'Inghilterra sono sicuri: ritorno a Torino possibile! C'è l'offerta - - CalcioNews24 : Clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra su #Pogba ?? -