In India la crisi climatica aggrava il problema delle ondate di calore (Di giovedì 12 maggio 2022) Le temperature estreme sono tipiche dell’estate Indiana, ma arrivano sempre prima e durano più a lungo, mettendo a rischio salute e produttività. Per adattarsi al calore occorre ripensare il modo di costruire città e infrastrutture. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Le temperature estreme sono tipiche dell’estatena, ma arrivano sempre prima e durano più a lungo, mettendo a rischio salute e produttività. Per adattarsi aloccorre ripensare il modo di costruire città e infrastrutture. Leggi

