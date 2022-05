Il Vangelo di Giuda racconta un’altra storia, scopriamo quale (Di giovedì 12 maggio 2022) Un team di studiosi ha analizzato questo nuovo Vangelo e lo ha autenticato nel 2006. La storia contenuta considera Giuda più un cospiratore che un traditore di Gesù. scopriamo insieme perché. In questa versione della storia, Giuda si rivolge alle autorità su richiesta di Gesù, come parte di un piano per liberare il suo spirito dal corpo. Sembra che il figlio di Dio abbia ordinato al suo discepolo di tradirlo. Il bacio con cui Giuda tradì Gesù – curiosauro.itUn Vangelo frammentato Il Vangelo di Giuda è un testo frammentato scritto in copto (lingua rituale egiziana) che lo ritrae sotto una luce diversa rispetto ai Vangeli che lo hanno reso noto. Il microscopista Joseph Barabe della McCrone Associates in Illinois ha ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 12 maggio 2022) Un team di studiosi ha analizzato questo nuovoe lo ha autenticato nel 2006. Lacontenuta considerapiù un cospiratore che un traditore di Gesù.insieme perché. In questa versione dellasi rivolge alle autorità su richiesta di Gesù, come parte di un piano per liberare il suo spirito dal corpo. Sembra che il figlio di Dio abbia ordinato al suo discepolo di tradirlo. Il bacio con cuitradì Gesù – curiosauro.itUnframmentato Ildiè un testo frammentato scritto in copto (lingua rituale egiziana) che lo ritrae sotto una luce diversa rispetto ai Vangeli che lo hanno reso noto. Il microscopista Joseph Barabe della McCrone Associates in Illinois ha ...

Advertising

CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Lavare i piedi dei nostri fratelli non è sminuire ciò che siamo ma esattamente il contrario, mostrarlo. E servire non signif… - AleteiaIT : Lavare i piedi dei nostri fratelli non è sminuire ciò che siamo ma esattamente il contrario, mostrarlo. E servire n… - BeeBlalo : RT @EdizioniQiqajon: #VangeloDiDomenica Gesù si trova glorificato dal modo con cui decide (perché di decisione si tratta) di amare Giuda fi… - AntonioBroker17 : RT @EdizioniQiqajon: #VangeloDiDomenica Gesù si trova glorificato dal modo con cui decide (perché di decisione si tratta) di amare Giuda fi… - _antvince : RT @EdizioniQiqajon: #VangeloDiDomenica Gesù si trova glorificato dal modo con cui decide (perché di decisione si tratta) di amare Giuda fi… -

Imparare a servire non è al di sotto della nostra dignità Ma al margine di questa scena, il Vangelo di oggi ci racconta come Gesù sottolinea ciò che ha fatto:... Imparare a lavare i piedi anche a Giuda E servire non significa lavare solo i piedi di chi si ama. ... Parole di vita eterna di DON MICHELE ROMANO - Terminato il discorso di Gesù sul 'Pane di vita', nel Vangelo di oggi (Gv 6,60 - 69), e c'era da aspettarselo, vediamo due reazioni diverse, anzi, direi ... sarà proprio Giuda, ... Avvenire L'amore di Cristo fa sbocciare la speranza (...) «Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno ch ... L’ebreo Amos Oz: «Così trovai conforto in Gesù» Nel libro postumo di Amos Oz, "Gesù e Giuda" (Feltrinelli 2022), la volontà di andare oltre i "pregiudizi" storici dell'ebraismo su Gesù di Nazareth. Leggendo i vangeli comprende finalmente la cultura ... Ma al margine di questa scena, ildi oggi ci racconta come Gesù sottolinea ciò che ha fatto:... Imparare a lavare i piedi anche aE servire non significa lavare solo i piedi di chi si ama. ...di DON MICHELE ROMANO - Terminato il discorso di Gesù sul 'Pane di vita', neldi oggi (Gv 6,60 - 69), e c'era da aspettarselo, vediamo due reazioni diverse, anzi, direi ... sarà proprio, ... L'amore di Cristo fa sbocciare la speranza (...) «Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno ch ...Nel libro postumo di Amos Oz, "Gesù e Giuda" (Feltrinelli 2022), la volontà di andare oltre i "pregiudizi" storici dell'ebraismo su Gesù di Nazareth. Leggendo i vangeli comprende finalmente la cultura ...