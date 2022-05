Il ‘pasillo’ dell’Inter ad arbitro e collaboratori | Handanovic | “bravo Valeri” | “grazie” | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 maggio 2022) La finale di Coppa Italia non è stata assolutamente banale, dentro e fuori dal campo. Juventus e Inter si sono affrontate in una una partita che ha regalato grandi emozioni, il risultato di 2-4 conferma lo spettacolo in campo. La Juventus è riuscita a ribaltare l’iniziale vantaggio di Barella con i gol di Alex Sandro (con deviazione di Morata) e Vlahovic. All’80’ il discusso rigore trasformato da Calhanoglu e ai tempi supplementari la doppietta di Perisic. Nel post-partita sono emersi tanti episodi che hanno fatto discutere i social: dal gesto di Dybala (possibile risatina dopo il gol), aldei nerazzurri ad. La premiazione della Coppa Italia è stata dai due volti: da una parte la delusione della Juventus, dall’altra la gioia. Applausi anche per ...