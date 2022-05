Gazprom: "La fornitura di gas russo via Ucraina diminuisce di un terzo" | Stop anche a un gasdotto chiave in Polonia (Di giovedì 12 maggio 2022) Snam ha fatto sapere che i flussi di gas continuano regolarmente ma i prezzi salgono: volano le quotazioni sul mercato di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 12 maggio 2022) Snam ha fatto sapere che i flussi di gas continuano regolarmente ma i prezzi salgono: volano le quotazioni sul mercato di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Gazprom: 'Fornitura di gas russo via Ucraina diminuisce di un terzo' #ucraina - LuigiF97101292 : RT @ultimenotizie: Si avvicina la scadenza nella seconda metà di maggio per il pagamento della fornitura di #gas da parte di #Eni a #Gazpro… - OHorvath2 : RT @ultimenotizie: Si avvicina la scadenza nella seconda metà di maggio per il pagamento della fornitura di #gas da parte di #Eni a #Gazpro… - Flavr7 : RT @ultimenotizie: Si avvicina la scadenza nella seconda metà di maggio per il pagamento della fornitura di #gas da parte di #Eni a #Gazpro… - ultimenotizie : Si avvicina la scadenza nella seconda metà di maggio per il pagamento della fornitura di #gas da parte di #Eni a… -