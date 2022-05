Fuochi d’artificio negli spogliatoi dopo la vittoria col Ponte 98: denunciato calciatore del Cellole (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Al posto del canonico spumante, degli scoppiettanti Fuochi d’artificio. Così un calciatore della “Asd Cellole Calcio“, squadra del Casertano che milita nel campionato regionale di Promozione (girone A), ha pensato di festeggiare il successo della sua squadra nella decisiva partita di play off, postando poi il video fatto con il cellulare sui social network. Un gesto pericoloso che è costato al 34 enne calciatore una denuncia da parte della Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto il 7 maggio scorso al termine della partita giocata a Cellole tra il team di casa e il Ponte98, squadra del Beneventano, gara valevole per i play off del campionato vinta dal Cellole Calcio col punteggio di 2-1. dopo il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Al posto del canonico spumante, degli scoppiettanti. Così undella “AsdCalcio“, squadra del Casertano che milita nel campionato regionale di Promozione (girone A), ha pensato di festeggiare il successo della sua squadra nella decisiva partita di play off, postando poi il video fatto con il cellulare sui social network. Un gesto pericoloso che è costato al 34 enneuna denuncia da parte della Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto il 7 maggio scorso al termine della partita giocata atra il team di casa e il98, squadra del Beneventano, gara valevole per i play off del campionato vinta dalCalcio col punteggio di 2-1.il ...

Advertising

rusembitaly : ??I fuochi d’artificio a #Mosca in onore del 77° anniversario della #Vittoria nella Grande Guerra Patriottica. Fo… - GiovaQuez : Santoro: 'In Iraq sembrava una festa di fuochi d'artificio, non si dovevano vedere i morti. Oggi tutte le telecamer… - anteprima24 : ** Fuochi d'artificio negli spogliatoi dopo la vittoria col Ponte 98: denunciato calciatore del Cellole **… - PulzelloO : @ilmessaggeroit ohh!! che peccato!! ?? magari gli piacciono di più i fuochi d'artificio da lui stesso creati ?? - lusciousasnaked : @RaiNews E le due cose sono collegate esattamente come...? Stile fuochi d'artificio? Un festeggiamento? -

Scaletta Eurovision: ordine di uscita dei cantanti alla seconda semifinale di stasera ... standing ovation per la band ucraina Kalush Orchestra In questa seconda semifinale si riaccenderà la gara con diciotto nazioni ( LE FOTO ) pronte a sfidarsi a suon di musica e fuochi d'artificio per ... Olbia, entusiasmo per i fuochi d'artificio: folla sul lungomare Olbia . È iniziata ieri, con i fuochi d'artificio, la festa tanto attesa di San Simplicio, patrono di Olbia. Sono state migliaia le persone che si sono recate presso il nuovo lungomare Cossiga per ammirare da vicino lo spettacolo ... ... standing ovation per la band ucraina Kalush Orchestra In questa seconda semifinale si riaccenderà la gara con diciotto nazioni ( LE FOTO ) pronte a sfidarsi a suon di musica eper ...Olbia . È iniziata ieri, con i, la festa tanto attesa di San Simplicio, patrono di Olbia. Sono state migliaia le persone che si sono recate presso il nuovo lungomare Cossiga per ammirare da vicino lo spettacolo ...