DIRETTA Giro d'Italia 2022, Palmi-Scalea LIVE: superati i -30 al traguardo, ripreso Diego Rosa (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 2022 17.24 Mancano 26 chilometri al traguardo di Scalea. Avanti ancora Lotto-Soudal, Quick Step-Alpha Vinyl e Groupama-FDJ. 17.21 ripreso Diego Rosa, gruppo compatto. 17.20 E invece, sotto la spinta della Groupama-FDJ, il plotone si è riportato su Diego Rosa, che ha ancora pochi metri di margine. 17.18 Ipotizziamo che il plotone voglia riprendere definitivamente Diego Rosa attorno ai 15 chilometri dal traguardo. 17.15 Ora però il gruppo ha di nuovo rallentato l'andatura: siamo ancora a più di 30 chilometri dal traguardo, troppo presto ...

