De Carolis e la sfida a Scardina: 'La testa è tutto, a Milano per un grande match' (Di giovedì 12 maggio 2022) Una notte show si preannuncia all'Allianz Cloud e su Dazn (dalle 18.45 di venerdì) per la Milano Boxing Night: la riunione organizzata da matchromm e Opi Since 82 sarà incentrata sulla difesa del ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 12 maggio 2022) Una notte show si preannuncia all'Allianz Cloud e su Dazn (dalle 18.45 di venerdì) per laBoxing Night: la riunione organizzata daromm e Opi Since 82 sarà incentrata sulla difesa del ...

Advertising

Gazzetta_it : De Carolis e la sfida a Scardina: “La testa è tutto, a Milano per un grande match” - fighteritaliani : RT @FedPugilistica: ?? Milano Boxing Night ?? Int. WBO Supermedi ?? Scardina????vs De Carolis???? ?? Euro Supergallo ?? Cecchi ????vs Romero ?? 13 mag… - FedPugilistica : ?? Milano Boxing Night ?? Int. WBO Supermedi ?? Scardina????vs De Carolis???? ?? Euro Supergallo ?? Cecchi ????vs Romero ?? 13… -