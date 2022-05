Così gli hacker di Putin hanno voluto avvertire l’Italia (Di giovedì 12 maggio 2022) “Potrebbe essere l’inizio della vostra fine”. Quella della gang Killnet, legata alla Russia e nota per il suo atteggiamento cyber-terroristico, che ha colpito contro diversi siti web italiani tra cui quello della Difesa e del Senato, è stato un colpo d’avvertimento all’Italia. D’altronde, non si spiegherebbe altrimenti la decisione da parte di un gruppo con conclamati legami con il governo russo di rivendicare un attacco nel quinto dominio, le cui caratteristiche di anonimato e assenza di limitazioni geografiche complicano l’attribution e l’eventuale risposta dell’attaccato. Non è sfuggito, infatti, che l’attacco sia avvenuto mentre il presidente del Consiglio Mario Draghi era negli Stati Uniti, dove ha incontrato il presidente Joe Biden per rafforzare la risposta comune contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina, e a Roma era in corso il Cybertech Europe, uno dei ... Leggi su formiche (Di giovedì 12 maggio 2022) “Potrebbe essere l’inizio della vostra fine”. Quella della gang Killnet, legata alla Russia e nota per il suo atteggiamento cyber-terroristico, che ha colpito contro diversi siti web italiani tra cui quello della Difesa e del Senato, è stato un colpo d’avvertimento al. D’altronde, non si spiegherebbe altrimenti la decisione da parte di un gruppo con conclamati legami con il governo russo di rivendicare un attacco nel quinto dominio, le cui caratteristiche di anonimato e assenza di limitazioni geografiche complicano l’attribution e l’eventuale risposta dell’attaccato. Non è sfuggito, infatti, che l’attacco sia avvenuto mentre il presidente del Consiglio Mario Draghi era negli Stati Uniti, dove ha incontrato il presidente Joe Biden per rafforzare la risposta comune contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina, e a Roma era in corso il Cybertech Europe, uno dei ...

