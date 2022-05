Calciomercato Juve | la lista di Allegri da Di Maria a De Jong

Advertising

cmdotcom : #Padovan: #CoppaItalia all'#Inter, contro #Inzaghi #Allegri parte battuto e zero titoli per la #Juve [gia_pad]… - cmdotcom : La 'cura #Allegri' rilancia #DeSciglio: era fuori dai piani della #Juve, ora è tutto pronto per il rinnovo… - GiovaAlbanese : #MilinkovicSavic vorrebbe rimanere in Italia. L'interesse della #Juventus c'è - e a lui la #Juve piacerebbe - ma la… - gilnar76 : Calciomercato Juve LIVE: novità su Pogba, Chiellini dice addio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - sportli26181512 : Simone Inzaghi re di coppe fa godere l'Inter: tutti gli 8 titoli vinti dal mister ammazza-Juve: E 8. Juventus colpi… -

TORINO - La Coppa Italia è ormai alle spalle. Aspettando le ultime due giornate buone per i saluti e le statistiche, si può tranquillamente dire che la stagione dellasia finita qui. Già da tempo in ogni caso alla Continassa si lavora per voltare pagina, anche perché per fare in modo che la squadra di Max Allegri possa essere effettivamente pronta a lottare ...Commenta per primo Dopo le parole rilasciate nella serata di ieri dopo la sconfitta nella Finale di Coppa Italia contro l'Inter il capitano della Juventus , Giorgio Chiellini, ha ribadito con un post ... L'Inter ringrazia Allegri: la Juve stava vincendo la partita e lui per difendersi l'ha regalata Il presidente biancoceleste avrebbe ricevuto ieri due proposte da altrettanti club importanti per acquistare il cartellino del difensore ...Gli input fondamentali devono arrivare da Steven Zhang che ieri alle 12 è andato nell'hotel-ritiro della Juventus per parlare un'ora con il numero uno della Juventus Andrea Agnelli, confermando il ...