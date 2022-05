Allegri in diretta svela la verità sulla sua espulsione: il motivo (Di giovedì 12 maggio 2022) Massimiliano Allegri ha parlato nel post partita della finale di Coppa Italia. Il tecnico bianconero, fresco della sconfitta contro il collega Inzaghi, si è espresso ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni. Juventus Inter Allegrisulla sua espulsione: “La mia espulsione? Uno dell’Inter è passato e mi ha dato una pedata, poi mi sono girato e l’arbitro giustamente mi ha espulso“. sulla partita: “C’è da fare i complimenti all’Inter che ha vinto, noi purtroppo finiamo la stagione senza trofei. Questa rabbia dobbiamo portarcela il prossimo anno per tornare a vincere. La squadra ha fatto una buona prestazione, i ragazzi vanno ringraziati per quanto fatto. Dispiace non aver fatto risultato a ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Massimilianoha parlato nel post partita della finale di Coppa Italia. Il tecnico bianconero, fresco della sconfitta contro il collega Inzaghi, si è espresso ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni. Juventus Intersua: “La mia? Uno dell’Inter è passato e mi ha dato una pedata, poi mi sono girato e l’arbitro giustamente mi ha espulso“.partita: “C’è da fare i complimenti all’Inter che ha vinto, noi purtroppo finiamo la stagione senza trofei. Questa rabbia dobbiamo portarcela il prossimo anno per tornare a vincere. La squadra ha fatto una buona prestazione, i ragazzi vanno ringraziati per quanto fatto. Dispiace non aver fatto risultato a ...

