Al centro della Via Lattea c’è un buco nero

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 maggio 2022) – E’ confermato, alnostra Galassia c’è unsupermassiccio, Sagittarius A* (SgrA*) con una massa pari a 4 milioni di masse solari. Lo hanno “visto” i potenti telescopicollaborazione EHT (Event Horizon Telescope), otto osservatori radioastronomici sparsi in tutto il mondo per creare un unico telescopio virtuale delle dimensioni del pianeta Terra. Il progetto, che prende il nome dall’orizzonte degli eventi, il confine di unoltre il quale nulla può sfuggire, nemmeno la luce, valorizza e porta avanti il costante progresso nella tecnicaVery Long Baseline Interferometry (VLBI). Questa tecnica, in uso in radioastronomia sin dagli anni Cinquanta, consiste nel correlare dati da radiotelescopi sparsi in tutto il ...