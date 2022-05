Ucraina, Draghi:con Biden d'accordo su sostegno e ricerca pace (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con Biden siamo "d'accordo sul fatto che bisogna continuare a sostenere l'Ucraina e far pressioni su Mosca e cominciare a chiedersi come si costruisce la pace. Il percorso negoziale è molto difficile ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Consiamo "d'sul fatto che bisogna continuare a sostenere l'e far pressioni su Mosca e cominciare a chiedersi come si costruisce la. Il percorso negoziale è molto difficile ...

