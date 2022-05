Uccide i suoi 3 bambini con l’aiuto del figlio più grande. I vicini: “Urlava e teneva in mano la Bibbia” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una donna di 38 anni, Angela Flores, è stata arrestata domenica scorsa 8 maggio con l’accusa di aver ucciso 3 dei suoi 7 figli. Come riporta il New York Post, Flores ha ammesso l’omicidio, aggiungendo di essere stata aiutata dal figlio 16enne. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una chiamata anonima. I corpi di Natalie, 12 anni, Nathan, 8 anni e Kevin, 10 anni, sono stati trovati a casa della 38enne. I vicini hanno riferito che la donna aveva mostrato segni di squilibrio già sabato 7 maggio: “Ho sentito qualcuno che Urlava ‘la mia famiglia sta abusando di me’. Poi l’ho vista nel cortile mentre bruciava una candela e aveva in mano una Bibbia”. Grazie all’intervento dei sanitari la situazione sembrava essere tornata alla normalità. Qualche ora dopo, la tragedia. “La morte dei 3 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una donna di 38 anni, Angela Flores, è stata arrestata domenica scorsa 8 maggio con l’accusa di aver ucciso 3 dei7 figli. Come riporta il New York Post, Flores ha ammesso l’omicidio, aggiungendo di essere stata aiutata dal16enne. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una chiamata anonima. I corpi di Natalie, 12 anni, Nathan, 8 anni e Kevin, 10 anni, sono stati trovati a casa della 38enne. Ihanno riferito che la donna aveva mostrato segni di squilibrio già sabato 7 maggio: “Ho sentito qualcuno che‘la mia famiglia sta abusando di me’. Poi l’ho vista nel cortile mentre bruciava una candela e aveva inuna”. Grazie all’intervento dei sanitari la situazione sembrava essere tornata alla normalità. Qualche ora dopo, la tragedia. “La morte dei 3 ...

