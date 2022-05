Totti: 'Juve-Inter, non c'è una favorita. Dybala? Top player, stasera non penserà al futuro' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Francesco Totti, leggenda della Roma, parla a Mediaset prima della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: "E' una serata particolare,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Francesco, leggenda della Roma, parla a Mediaset prima della finale di Coppa Italia trantus e: "E' una serata particolare,...

Advertising

InterClubIndia : RT @fcin1908it: Juve-Inter, Totti: 'Può uscire qualunque risultato. Dybala un top player' - Spazio_J : Dybala-Inter, parla Totti: l'ha detto in diretta! - - SpazioInter : Dybala-Inter, Totti sicuro: l'ha detto in diretta! - - junews24com : Totti lo dice su Dybala: «Da grande professionista non penserà a questo» - - FcInterNewsit : Totti: 'Juve-Inter finale importante, spero ci siano tanti gol. Dybala? Un top, stasera non penserà al futuro' -