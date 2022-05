Titolare autosaloni vendeva auto fantasma | obbligo di dimora e sequestri

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – La Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare dell’dicon divieto di allontanamento dalla propria abitazione oltre al sequestro preventivo pari alla somma sottratta alla vittima del raggiro, nei confronti deldi una concessionaria didi Roma per truffa. L’indagato, rappresentante di unconcessionario romano, aveva promesso ad una cliente la consegna di una Smart Fourfour ad un prezzo di favore pari a 8.490 euro, giustificando il costo inferiore a quello di mercato con il fatto che si trattasse di un veicolo di importazione dalla Germania. Successivamente, il venditore subordinava la consegna di una nuova, in sostituzione della prima, al pagamento dell’intera somma. La vittima, dopo il pagamento, non riceveva l’e ...

