Roma, auto in divieto di sosta non assicurate? Milani (Sulpl): 'Dal comando: lasciate un invito'. Fabrizi (Ugl): 'Possibili omissioni?' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non solo monopattini . In relazione alle perplessità espresse dal Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, circa la mancata chiarezza delle note operative del comando del Corpo sul contrasto al ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non solo monopattini . In relazione alle perplessità espresse dal Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, circa la mancata chiarezza delle note operative deldel Corpo sul contrasto al ...

Advertising

InfoAtac : #info #atac - Rete tram - linea 8 limita a largo di Torre Argentina, non raggiunge piazza Venezia (auto in sosta ir… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Ancora nessuna notizia di Dieudonne. Il 39enne è scomparso dalla provincia di #Roma il 27 luglio, dopo essere uscito p… - TheCodeMonkey1 : RT @diarioromano: I rifiuti interrompono la ciclabile. Togliatti, altezza Quarticciolo. La pista invasa dall’immondizia e c’è pure un carr… - 13_maggio : @erdario81 @gualtierieurope @eugenio_patane @MercurioPsi @diarioromano Non capisco perché lei deve essere così inut… - lukesky95199961 : RT @InfoAtac: #info #atac - Rete tram - linea 8 limita a largo di Torre Argentina, non raggiunge piazza Venezia (auto in sosta irregolare s… -