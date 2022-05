Riddle | “Gente come Danielson mi ha ispirato a diventare wrestler”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 11 maggio 2022)è uno dei talenti piu’ estrosi del roster della WWE. Dopo una doverosa gavetta in quel di NXT ha avuto un buon passaggio nel main roster ed attualmente è campione di coppia di Raw insieme ad Orton. Con un importante background nelle arti marziali miste,è dotato di una ottima tecnica ma all’inizio non era straconvinto diun. In un recente intervista ha dichiarato che è statoad ispirarlo a cimentarsi in questo ambito. Thank you Bryan “Ho sempre amato il wrestling ma per via della mia conformazione fisica pensavo che non sarei stato adatto. Poi d’improvviso tutto ha preso una forma diversa. Ho vistomettere al tappeto nella stessa notte Batista e Triple H, due campioni affermati. Li ho capito che non si doveva essere per ...