Presentati "33esimi Palermo Ladies Open" (Di mercoledì 11 maggio 2022) Aumenta il montepremi, che sale a 275mila dollari. Il Centrale avrà una capienza di 1.800 posti a sedere. Il torneo è stato presentato nella sala conferenze della Rinascente di via del Tritone a Roma Leggi su federtennis (Di mercoledì 11 maggio 2022) Aumenta il montepremi, che sale a 275mila dollari. Il Centrale avrà una capienza di 1.800 posti a sedere. Il torneo è stato presentato nella sala conferenze della Rinascente di via del Tritone a Roma

Advertising

auroraghilardi : RT @vicsbasss: Per me è Ale Cattelan che nel 2017 presentava dei Måneskin mini a X-Factor e quest'anno li ha presentati come i vincitori ch… - angelove_2004 : RT @vicsbasss: Per me è Ale Cattelan che nel 2017 presentava dei Måneskin mini a X-Factor e quest'anno li ha presentati come i vincitori ch… - tekknophobie : RT @vicsbasss: Per me è Ale Cattelan che nel 2017 presentava dei Måneskin mini a X-Factor e quest'anno li ha presentati come i vincitori ch… - barbsaw97 : RT @vicsbasss: Per me è Ale Cattelan che nel 2017 presentava dei Måneskin mini a X-Factor e quest'anno li ha presentati come i vincitori ch… - LissyNeumair : RT @vicsbasss: Per me è Ale Cattelan che nel 2017 presentava dei Måneskin mini a X-Factor e quest'anno li ha presentati come i vincitori ch… -