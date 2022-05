Paura a Rai1 | “Ho avuto un’intossicazione” | annuncio choc sui social VIDEO

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Giornata nera per. Durante la mattinata, uno dei consueti appuntamenti ha subito una brusca modificazione: è stata molto male. Ecco cos’è successo(Raiplay)Gestire una rete televisiva, con numerosi programmi in diretta, è tutt’altro che facile. Gli imprevisti sono all’ordine del giorno, così come le sorprese inattese e i problemi tecnici, che mettono a dura prova anche l’organizzazione più puntuale. La Rai, in particolare, ha ogni giorno diverse dirette da gestire, per le quali è necessaria una sinergia di forze, fattori ed elementi non sempre facile da avere. Durante la mattina di martedì 10 maggio, un imprevisto ha letteralmente sconvolto i piani. Una nota conduttrice è stata male, con febbre dovuta probabilmente aalimentare: l’è arrivato sui ...

Paura per Antonella Clerici che ieri mattina non è apparsa negli schermi di Rai 1 ma è andata in onda in replica con un collage di ricette della trasmissione. Questa mattina, puntuale come sempre ...