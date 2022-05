Niente bandiera blu per Sapri, Gentile non ci sta e fa ricorso (Di mercoledì 11 maggio 2022) di Monica De Santis “Quest’anno al Comune di Sapri non è stata assegnata la bandiera Blu 2022. Non ne capiamo il motivo visti i dati positivi dei campionamenti delle acque di balneazione registrati lo scorso anno e visibili da tutti sul sito dell’Arpac e le bandiere blu ricevute negli ultimi quattro anni. In virtù di questo ho depositato alla Fee Italia istanza di riesame della nostra domanda”. Non ci sta Antonio?Gentile, sindaco di Sapri alla decisione di non assegnare al comune del Golfo di Policastro la bandiera Blue e come lui stesso ha annunciato ha presentato un ricorso alla società che ha il compito di assegnare i riconoscimenti. I criteri in base ai quali viene conferito l’ambito premio sono stati decisi dalla Fee (Fondazione per l’educazione ambientale) nel 1987 e riguardano ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 11 maggio 2022) di Monica De Santis “Quest’anno al Comune dinon è stata assegnata laBlu 2022. Non ne capiamo il motivo visti i dati positivi dei campionamenti delle acque di balneazione registrati lo scorso anno e visibili da tutti sul sito dell’Arpac e le bandiere blu ricevute negli ultimi quattro anni. In virtù di questo ho depositato alla Fee Italia istanza di riesame della nostra domanda”. Non ci sta Antonio?, sindaco dialla decisione di non assegnare al comune del Golfo di Policastro laBlue e come lui stesso ha annunciato ha presentato unalla società che ha il compito di assegnare i riconoscimenti. I criteri in base ai quali viene conferito l’ambito premio sono stati decisi dalla Fee (Fondazione per l’educazione ambientale) nel 1987 e riguardano ...

