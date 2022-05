Napoli, Il Mattino: “Fabian in vista blancos, ma occhio ad ADL” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Napoli, IL Mattino- Come scrive il quotidiano Il Mattino in prima pagina la squadra spagnola di Ancelotti ha messo gli occhi sul Napoli e su Ruiz. Ad occhi in casa Napoli c’è davvero bisogno di far cassa per costruire con più materiale la squadra del futuro, un nuovo ciclo dopo anni di glorie e tanti turbamenti, la città e la società devono rimboccarsi le maniche. IL Patron azzurro ha promesso un Napoli di alto livello la prossima stagione, tant’è che nella giornata di ieri ha provato il primo approccio per il rinnovo di Fabian Ruiz in città. “Napoli, il Real all’assalto di Fabian Ruiz”, titola Il Mattino in taglio basso di prima pagina. Non è mai stato un segreto che Fabian Ruiz avesse in mente di ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 11 maggio 2022), IL- Come scrive il quotidiano Ilin prima pagina la squadra spagnola di Ancelotti ha messo gli occhi sule su Ruiz. Ad occhi in casac’è davvero bisogno di far cassa per costruire con più materiale la squadra del futuro, un nuovo ciclo dopo anni di glorie e tanti turbamenti, la città e la società devono rimboccarsi le maniche. IL Patron azzurro ha promesso undi alto livello la prossima stagione, tant’è che nella giornata di ieri ha provato il primo approccio per il rinnovo diRuiz in città. “, il Real all’assalto diRuiz”, titola Ilin taglio basso di prima pagina. Non è mai stato un segreto cheRuiz avesse in mente di ...

