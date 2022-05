Morso da un cinghiale | ricoverato | per Cia Due Mari la situazione sempre più grave e bisogna intervenire ora

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Castellaneta (TA) – Vicinanza alla famiglia e un forte in bocca al lupo al giovanissimo castellanetano che, nella notte, dopo essere stato aggredito da un, è stato operato d’urgenza per le ferite riportate. Cia Agricoltori Italiani Puglia, Area DueTaranto-Brindisi, esprime la propria solidarietà al quattordicenne di Castellanetana che, mentre giocava a pallone con i suoi amici nei pressi della propria abitazione, è stato aggredito eda unadulto; il ragazzo, che ha subito lesioni importanti alla mano sinistra, è stato operato stanotte nel Policlinico di Bari. «I cinghiali sonopiù numerosi e stanno causando decine di incidenti – ha sottolineato Vito Rubino, direttore di CIA Due– Sono animali voraci e aggressivi che, ...

GiuseppeAnacle2 : Un giovane quattordicenne di Castellaneta Marina è stato aggredito e morso da un cinghiale, l’episodio si è verific… - GiornaledPuglia : Morso da un cinghiale nel Tarantino, ricoverato. 'Situazione sempre più grave, intervenire ora'… - direpuntoit : Un ragazzo di 14 anni è stato morso da un #cinghiale a #Taranto mentre giocava a calcio con gli amici. - ARubino_It : Roma scanzete @ardigiorgio Taranto, 14enne morso da un cinghiale mentre giocava fuori casa: operato al Policlinico… - stranifattinews : Castellaneta marina, morso da un cinghiale mentre giocava a pallone con gli amici: 14enne ferito pesantemente a una… -

