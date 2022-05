Maran: “Catania stampato nel cuore. Sperato fino all’ultimo in una via d’uscita” (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’ex allenatore etneo, Rolando Maran, ricorda la sua esperienza sulla panchina rossazzurra dopo la scomparsa del calcio Catania Leggi su mediagol (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’ex allenatore etneo, Rolando, ricorda la sua esperienza sulla panchina rossazzurra dopo la scomparsa del calcio

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Maran: “Catania stampato nel cuore. Sperato fino all’ultimo in una via d’uscita” - Mediagol : Maran: “Catania stampato nel cuore. Sperato fino all’ultimo in una via d’uscita” - ILOVEPACALCIO : Maran: «Soffro per Catania ma rinascerà» - Ilovepalermocalcio - news_catania : #LaSicilia - #Maran: 'Soffro per #Catania' -