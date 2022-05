Lecce, muore sola in casa a 77 anni. Sul suo letto tracce di sangue (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una donna di 77 anni, è stata trovata morta nella sua casa a Lecce. Sul letto tracce di sangue: il magistrato di turno ha disposto l’autopsia. Una donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Lecce. Il decesso, secondo le prime informazioni, risalirebbe ad almeno tre giorni fa, ma l’anziana è stata trovata solo nella serata di ieri, lunedì 9 maggio. Cecilia Campasena, questo il nome della vittima, aveva 77 anni e nell’appartamento in cui è stata trovata viveva da sola. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che, non vedendola da giorni, hanno chiamato il 113. ANSA/ TONINO DI MARCOGli agenti della squadra Mobile e i Vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno trovato l’anziana ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una donna di 77, è stata trovata morta nella sua. Suldi: il magistrato di turno ha disposto l’autopsia. Una donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento a. Il decesso, secondo le prime informazioni, risalirebbe ad almeno tre giorni fa, ma l’anziana è stata trovata solo nella serata di ieri, lunedì 9 maggio. Cecilia Campasena, questo il nome della vittima, aveva 77e nell’appartamento in cui è stata trovata viveva da. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini diche, non vedendola da giorni, hanno chiamato il 113. ANSA/ TONINO DI MARCOGli agenti della squadra Mobile e i Vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno trovato l’anziana ...

