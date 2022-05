I Paesi in finale all’Eurovision 2022, il 14 maggio su Rai1 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Va in scena l’Eurovision Song Contest, nella sua edizione tutta Italia. Si tiene a Torino e alla conduzione vanta un trio di personaggi d’eccezione: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika guidano il pubblico internazionale alla scoperta delle canzoni e dei Paesi in competizione. Su Rai1 e al Pala Olimpico di Torino si è tenuta la prima delle due semifinali che ci condurranno verso la finale attesa sabato 14 maggio. L’Italia, con Mahmood e Blanco, è stata ospite sul palco nella serata di ieri con un estratto di Brividi, dalle prove dei giorni precedenti non essendo in competizione nelle semifinali eliminatorie. In quanto parte delle Big5, il nostro Paese è già in finale e competerà con gli altri Paesi solo nella finale di sabato 14 maggio. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Va in scena l’Eurovision Song Contest, nella sua edizione tutta Italia. Si tiene a Torino e alla conduzione vanta un trio di personaggi d’eccezione: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika guidano il pubblico internazionale alla scoperta delle canzoni e deiin competizione. Sue al Pala Olimpico di Torino si è tenuta la prima delle due semifinali che ci condurranno verso laattesa sabato 14. L’Italia, con Mahmood e Blanco, è stata ospite sul palco nella serata di ieri con un estratto di Brividi, dalle prove dei giorni precedenti non essendo in competizione nelle semifinali eliminatorie. In quanto parte delle Big5, il nostro Paese è già ine competerà con gli altrisolo nelladi sabato 14. ...

Advertising

trash_italiano : I primi 10 Paesi che andranno in finale! #Esc2022 #Eurovision #EscIta - Raiofficialnews : ??#ESC2022, i primi dieci Paesi che andranno alla finale del #14maggio assieme ai Big Five. @EurovisionRai… - IlContiAndrea : I dieci Paesi promossi al gran Finale di sabato: Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia… - RaiRadio2 : RT @Raiofficialnews: ??#ESC2022, i primi dieci Paesi che andranno alla finale del #14maggio assieme ai Big Five. @EurovisionRai @Eurovisio… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Eurovision Song Contest 2022: la band ucraina 'Kalush Orchestra' è in finale… -