I conti opachi dei super commissari

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Durante la pandemia, sotto la gestione di Francesco Paolo Figliuolo e quella di Domenico Arcuri, sono stati spesi tra i 3 e i 4 miliardi di euro. A guadagnarci sono state in particolare alcune società. Ma alla richiesta di pubblicare in modo trasparente il resoconto dei pagamenti, Palazzo Chigi risponde con il silenzio. Mascherine, tamponi, gel igienizzante, ventilatori polmonari. Ma anche contratti di collaborazione, servizi di logistica, impianti di videosorveglianza e forniture di arredi scolastici. Tutto comprato in fretta e furia, saltando a piè pari le normali procedure in nome dell’emergenza pandemica. Sono alcune delle tante voci di spesa sostenute dalla strutturaale per il Covid. Il conto complessivo, secondo le verifiche di Panorama, è mastodontico: quasi 1,5 miliardi di euro. E questo solo in riferimento al periodo in cui il ...