Esme, condannata a 30 anni di carcere per aver avuto un aborto spontaneo (Di mercoledì 11 maggio 2022) È successo a El Salvador, un piccolo paese dell’America Centrale: una donna identificata solo con il nome di Esme è stata condannata a 30 anni di carcere per avere avuto un aborto spontaneo. L’accusa, però, è quella di omicidio aggravato. Vi raccomandiamo... Louisiana, presentata una legge estrema che equipara l'aborto all'omicidio Secondo il disegno, approvato da una commissione della Camera, il feto avrebbe gli stessi diritti legali di un neonato e dunque l'interruzione di g... Confinante con il Guatemala e l’Honduras, El Salvador è uno dei paesi con le leggi più restrittive al mondo, in ambito di diritti delle donne. ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 11 maggio 2022) È successo a El Salvador, un piccolo paese dell’America Centrale: una donna identificata solo con il nome diè stataa 30diperun. L’accusa, però, è quella di omicidio aggravato. Vi raccomandiamo... Louisiana, presentata una legge estrema che equipara l'all'omicidio Secondo il disegno, approvato da una commissione della Camera, il feto avrebbe gli stessi diritti legali di un neonato e dunque l'interruzione di g... Confinante con il Guatemala e l’Honduras, El Salvador è uno dei paesi con le leggi più restrittive al mondo, in ambito di diritti delle donne. ...

ilpost : A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo - Marta__F : RT @glsiviero: A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo - athousandpiece : RT @ilpost: A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo - Yena90202633 : RT @glsiviero: A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo - Dondolino72 : RT @glsiviero: A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo -