Enrica Bonaccorti | “Soffro di prosopagnosia” e affronta la morte del compagno

E' al Corriere della Sera che Enrica Bonaccorti si racconta e cita il disturbo di cui soffre, lo stesso di Brad Pitt: la prosopagnosia. Racconta degli amori, di quelli che non dimentica e quelli a cui preferisce non pensare, la morte del compagno, parla anche del suo lavoro, dell'operazione al seno, la tv arrivata per caso e tanto altro. Attrice, conduttrice e anche autrice di canzoni importanti. Enrica Bonaccorti ha scritto per Domenico Modugno. Ha lasciato il segno anche nella televisione, quella tra gli anni '80 e '90 con Italia Sera su Rai 1 e Non è la Rai sulla nascente Fininvest. E' ricordando il primo fidanzatino che la Bonaccorti scrisse La lontananza, lui resta tra i suoi quattro grandi amori.

