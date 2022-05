Digitale terrestre | stasera in TV | cosa non perdersi

Advertising

ferrazza : Per soli 40mila euro (necessari al passaggio al nuovo digitale terrestre), chiude Telejato, la storica tv siciliana… - FIGCfemminile : ?????????? A 90’ dal possibile 5° scudetto. La Juventus, di scena contro il Sassuolo, vuole l’impresa che nessuna squad… - fattoquotidiano : Tv, chiude Telejato: non ammessa alla graduatoria del digitale terrestre. Maniaci: “Non ci ha fermato la mafia ma l… - radiokemonia : Stai ascoltando: RADIO KEMONIA-NEWS La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Italcargo-Pubblicita' La musica anni 80 solo su -

In attuazione della nuova Road Map , rimodulata con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021, si parte con il rilascio della banda 700 e il riposizionamento delle frequenze ...... ancora una volta rischia di chiudere perché non è stata ammessa alla graduatoria del nuovo. Già una decina di anni fa l'emittente siciliana si era trovata nella medesima ...Sui molti canali del digitale terrestre si trovano programmi per tutti i gusti, vediamo quindi i migliori tra film, serie e doc per oggi!Per il ciclo cinematografico, “Weird Tales”, dedicato a racconti bizzarri e grotteschi che ridefiniscono i confini del genere fantastico, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), domani proporrà alle ...