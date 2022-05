Covid oggi Lazio, 3.859 contagi e 9 morti. A Roma 1.931 casi (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.859 i contagi da coronavirus e 9 i morti registrati oggi, 11 maggio, nel Lazio. Lo riferisce il bollettino della Regione. Nello specifico “su 7.223 tamponi molecolari e 20.268 tamponi antigenici per un totale di 27.491 tamponi, si registrano 3.859 nuovi casi positivi (-1.005), sono 9 i decessi (-6), 904 i ricoverati (-20), 47 le terapie intensive (-3) e +4.257 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,0%. I casi a Roma città sono a quota 1.931”. Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 si registrano 749 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24 ore, nella Asl Roma 2 sono 598 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 584 i nuovi casi e 4 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.859 ida coronavirus e 9 iregistrati, 11 maggio, nel. Lo riferisce il bollettino della Regione. Nello specifico “su 7.223 tamponi molecolari e 20.268 tamponi antigenici per un totale di 27.491 tamponi, si registrano 3.859 nuovipositivi (-1.005), sono 9 i decessi (-6), 904 i ricoverati (-20), 47 le terapie intensive (-3) e +4.257 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,0%. Icittà sono a quota 1.931”. Nel dettaglio: nella Asl1 si registrano 749 nuovie 0 decessi nelle ultime 24 ore, nella Asl2 sono 598 i nuovie 2 i decessi; nella Asl3 sono 584 i nuovie 4 ...

