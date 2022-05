Concorso ‘Io Filosofo’: sabato la premiazione dei vincitori (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia” comunica che sabato 14 Maggio alle ore 19,30 presso il Teatro Romano, si terrà la premiazione dei ragazzi che sono risultati vincitori del Concorso: “Io Filosofo” . Ai ragazzi vincitori del Concorso “ Io Filosofo”, verranno attribuite tre borse di studio offerte dall’Università del Sannio, una borsa di studio offerta dalla famiglia Cocca in memoria del prof. Diodoro Cocca , una borsa di studio offerta dall’Ance di Benevento, una borsa di studio offerta dall’Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia. Verranno, inoltre, offerti dei libri a sei studenti i cui tremi sono risultati meritevoli. I ragazzi riceveranno in premio, delle confezioni di pasta offerte dal Pastificio Rummo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia” comunica che14 Maggio alle ore 19,30 presso il Teatro Romano, si terrà ladei ragazzi che sono risultatidel: “Io Filosofo” . Ai ragazzidel“ Io Filosofo”, verranno attribuite tre borse di studio offerte dall’Università del Sannio, una borsa di studio offerta dalla famiglia Cocca in memoria del prof. Diodoro Cocca , una borsa di studio offerta dall’Ance di Benevento, una borsa di studio offerta dall’Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia. Verranno, inoltre, offerti dei libri a sei studenti i cui tremi sono risultati meritevoli. I ragazzi riceveranno in premio, delle confezioni di pasta offerte dal Pastificio Rummo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Concorso 'Io Filosofo: sabato la #Premiazione dei #Vincitori ** - canzolinof : @MMaXXprIIme Il PD ha in tasca i voti dei dipendenti del regime mentre il M5S li comprerà con il reddito di cittadi… - Clara__93 : Io non sono pronta. Io svengo. Io domani al concorso ci vado da morta #jeru - giuseppevecchio : @AnnaBrudaglia Io spero di trovare una PS5 adesso. E buona fortuna per il lavoro! Io per il momento sono a posto ma… - Clara__93 : Io domani ho il concorso della vita, letteralmente, quello che mi permette di ottenere l’indeterminato nel mio post… -