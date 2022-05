Cari sovranisti | sveglia | l’embargo dovrebbe essere una vostra battaglia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Se noi italiani fossimo davvero furbi come a volte amiamo descriverci, ci staremmo fregando le mani al solo pensiero che l’Europa chiuda il rubinetto a Putin. Da un giorno all’altro la rotta artica del metano cadrebbe in disuso, e il vecchio continente sarebbe costretto a rifornirsi dal Mediterraneo. Lo Stivale, da estrema periferia dei flussi del metano, ne diventerebbe la porta d’ingresso. Un capovolgimento epocale, che da soli non saremmo riusciti a ottenere nemmeno con decenni di politica energetica (ammesso che ci avessimo provato). Ancora tre mesi fa, l’imminente apertura del gasdotto Nord Stream 2 rischiava di incatenare ancora più strettamente l’Europa all’Artico per gli approvvigionamenti di metano: un punto di non ritorno che avrebbe reso definitiva la marginalità dell’Italia. Un solo dato: nei dodici anni dal 2008 al 2019 non c’era stato neanche un mese in cui l’Italia ...