Assegno unico 2022, super novità per domande e pagamenti: cosa bisogna sapere (Di mercoledì 11 maggio 2022) . Tutti i dettagli per ricevere il contributo governativo L’aggiornamento più importante riguarda la procedura online per la trasmissione delle domande, ma anche i versamenti e gli errori. L’Inps ha fatto chiarezza a riguardo con l’ultimo messaggio. Qualche piccola problematica nella compilazione delle domande L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) . Tutti i dettagli per ricevere il contributo governativo L’aggiornamento più importante riguarda la procedura online per la trasmissione delle, ma anche i versamenti e gli errori. L’Inps ha fatto chiarezza a riguardo con l’ultimo messaggio. Qualche piccola problematica nella compilazione delleL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

MarilenaPulcini : RT @INPS_it: Nuove funzionalità per la procedura online per richiedere l'#AssegnoUnicoUniversale: ?? modificare la domanda; ?? visualizzare i… - Pulcechesalta : Oggi, la mamma di una compagna di mia figlia mi dice che tra bonus bebè e assegno unico per tre figli prende 810 eu… - petrone9 : RT @FArmillei: In una sola immagine: gli effetti di 2 tra le riforme di più importanti di questa legislatura, l'Assegno Unico e il taglio I… - duraccio_elisa : @INPS_it salve ho trovato in evidenze nella domanda di assegno unico a dicitura documenti di allegare.a quali documenti si riferisce? - StudioCataldi : Assegno unico: nuove funzionalità per la domanda -