“Vieni da me” | Nadia Rinaldi racconta la malattia | “Mio figlio rischiava di restare orfano”

(Di martedì 10 maggio 2022)hato commossa un dramma che ha vissuto e che l’ha spaventata enormemente ada me. Nel corso di una puntata del talk show di Caterina Balivo si è sbottonata su alcuni importanti dettagli della sua vita privata. Il racconto è da brividi. “da me”,: il racconto dellaL’attrice ha partecipato nel 2018 a “L’Isola dei Famosi” ed è forse l’ex naufraga più apprezzate nella storia del reality show. Ospite nel salotto di Caterina Balivo,ha volutore un’esperienza molto drammatica vissuta in prima persona. La donna ha ammesso di aver avuto paura di morire. La famosa e simpaticissima attrice ha parlato di un momento veramente difficile ma l’ha fatto con la ...

Advertising

SpartacusVive : @roberto84roma @nadia_giobbi Dai su, vieni a rompermi le palle pure tu con le proporzioni, dai su LOBY!!! La gente… - cabras_nadia : ???? è stata Privata di libertà di parola,tweet,video,sguardi e spillate. AMO’ ti proteggiamo noi , vieni qui tranqu… -

Primo Articolo

... Lavinia De Chiara, Laura Mottola, Anna Procida, Matilde Mastroberti,Farina, Pino Cilento, ... La sua capacità di ascolto è stata terapeutica per molti: "che ne parliamo insieme" diceva ...Ed è di appena due mesi fa l'uscita del singolo "con me ", parte dell'album d'esordio " ...in programma Il concorso in Fvg dedicato alle donne da non dimenticare Dalla Carnia Sergio e... Nadia Rinaldi rivelazione drammatica: “Ho rischiato un infarto…” Nell’ultima giornata del Salone del Risparmio, una tavola rotonda con il Comitato EduFin per affrontare il tema dell’educazione finanziaria ...