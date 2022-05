Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice è in dolce attesa: “Non avrei mai pensato di…” (Di martedì 10 maggio 2022) un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato la sua gravidanza su Instagram. Stiamo parlando di Larisa Pop che partecipò al programma di Maria De Filippi nel 2017, per corteggiare il tronista Marco Cartasegna. La sua permanenza nel dating show di Canale 5 fu breve, infatti decise di abbandonare il programma e tornare alla sua vita da studentessa e modella, inoltre nel 2019 ha aperto un’agenzia di luxury real estate. Larisa ha sempre amato viaggiare ed attualmente è in vacanza alle Mauritius con il suo compagno Fabio Fanani. La Pop ha pubblicato una foto in costume, mentre si accarezza il pancione, e nella didascalia del post di Instagram ha scritto: Non avrei mai pensato di pubblicare una foto con 7 kg in più (per ora) e di sentirmi ancora più bella di prima… Non credevo che ... Leggi su isaechia (Di martedì 10 maggio 2022)diha annunciato la sua gravidanza su Instagram. Stiamo parlando di Larisa Pop che partecipò al programma di Maria De Filippi nel 2017, per corteggiare il tronista Marco Cartasegna. La sua permanenza nel dating show di Canale 5 fu breve, infatti decise di abbandonare il programma e tornare alla sua vita da studentessa e modella, inoltre nel 2019 ha aperto un’agenzia di luxury real estate. Larisa ha sempre amato viaggiare ed attualmente è in vacanza alle Mauritius con il suo compagno Fabio Fanani. La Pop ha pubblicato una foto in costume, mentre si accarezza il pancione, e nella didascalia del post di Instagram ha scritto: Nonmaidi pubblicare una foto con 7 kg in più (per ora) e di sentirmi ancora più bella di prima… Non credevo che ...

Advertising

TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - matteosalvinimi : #9maggio, una preghiera per ricordare le vittime del terrorismo, donne e uomini che hanno sacrificato la loro vita… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta emergendo sul raduno degli #Alpini. Centinaia di donne che denunciano molestie di vario gene… - MikiAV8BHarrier : RT @tripodimaria: In visita al #CSM @ItalianNavy AMM. #EnricoCredendino. Da capogruppo di @forza_italia in @CD_difesa, mi sono complimentat… - mondodisophie : RT @mariacafagna: Immaginate se in una città italiana si fosse tenuta una grande adunata di uomini provenienti dal nord Africa; immaginate… -