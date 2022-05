Uno studio rivela e mostra gli effetti di un consumo eccessivo di caffeina sul nostro corpo

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 10 maggio 2022) Per molti di noi, la mattina non inizia senza una tazzina di caffè. A darci la carica è la, una sostanza che troviamo anche in molti altri alimenti come tè, cioccolata, energy drink e Coca Cola. I suoi benefici sono molteplici: abbassa il rischio di diabete di tipo 2, protegge dall’Alzheimer e dalla demenza e aiuta persino a bruciare i grassi. Sebbene sia una preziosa alleata per la salute, lapuò causare vari problemi se ne consumiamo troppa. Lenstore ha quindi analizzato i possibili sintomi a breve e lungo termine, come vista offuscata, dolori muscolari e insonnia. Inoltre, ci svela la classifica delle città più caffeinomani in base aldi caffè e al costo di una tazzina al bar. Si può accedere allocliccando qui. Cosa succede se beviamo troppo caffè? Un adulto sano non dovrebbe ...