Trento | si laurea a 80 anni per superare il dolore della morte della moglie

Fernando Armellini, già laureato in Giurisprudenza, è tornato sui libri dopo che il lutto ha sconvolto la sua vita. Abita in casa di riposo, ma ha sempre seguito le lezioni all'università

