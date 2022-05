Stufe a pellet: perché sceglierle per riscaldare la casa (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiLe Stufe a pellet sono soluzioni ideali per riscaldare la casa grazie ai numerosi benefici che le caratterizzano: il pellet, fra l’altro, è un combustibile che può essere reperito ovunque con la massima facilità. Inoltre esso ha anche altri pregi, perché non ha bisogno di spazi troppo grandi per poter essere stoccato (e questa è una differenza molto significativa rispetto, per esempio, alla legna), e si può maneggiare con facilità. Una stufa di questo tipo assicura un rendimento energetico intorno al 90%, ma per poter raggiungere queste prestazioni è necessario scegliere pellet di qualità. Come fare a riconoscerlo? Il pellet migliore non è sporco di vernici o terreno e si caratterizza per un colore chiaro e uniforme. Le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiLesono soluzioni ideali perlagrazie ai numerosi benefici che le caratterizzano: il, fra l’altro, è un combustibile che può essere reperito ovunque con la massima facilità. Inoltre esso ha anche altri pregi,non ha bisogno di spazi troppo grandi per poter essere stoccato (e questa è una differenza molto significativa rispetto, per esempio, alla legna), e si può maneggiare con facilità. Una stufa di questo tipo assicura un rendimento energetico intorno al 90%, ma per poter raggiungere queste prestazioni è necessario sceglieredi qualità. Come fare a riconoscerlo? Ilmigliore non è sporco di vernici o terreno e si caratterizza per un colore chiaro e uniforme. Le ...

Advertising

anteprima24 : ** Stufe a pellet: perché sceglierle per riscaldare la casa ** - MazzoldiArreda : Live da Progetto Fuoco Tutte le nuove #cucine 2022 in esposizione in una cornice che profuma di casa ??… - marfaio : @trepolli @GiorgioPiborgo @citypat1 @CarloCalenda @comitato_daje Le stufe o caldaie a pellet bruciano materiale fat… - MazzoldiArreda : P220 C e P230 C sono stufe a pellet dal design classico rivisto in stile moderno. Te ne sei già innamorato? ?? Con… - Federic14417588 : Ieri su radio 24 ho sentito decantare le qualità ecologiche delle stufe a legna e pellet. Volevate renderle illegal… -