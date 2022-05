Spotify, la classifica di tutti i brani in gara all’Eurovision 2022: i più ascoltati (Di martedì 10 maggio 2022) Ci siamo, stasera inizia l’Eurovision Song Contest 2022, su Rai Uno andrà in onda la prima semifinale. Dopo aver visto le classifiche stilate dagli scommettitori è ora di controllare quali sono i brani più ascoltati su Spotify. Se per i bookmakers l’Italia è al secondo posto dietro all’Ucraina, su Spotify Blanco e Mahmood sono i più ascoltati, davanti alla Svezia, ai Paesi Bassi, alla Spagna e alla Norvegia. Spotify: i pezzi più ascoltati dell’Eurovision Song Contest 2022. Azerbaijan: Nadir Rustamli “Fade to Black” – 349.188 Georgia: Circus Mircus “Lock Me In” – 368.908 Macedonia del Nord: Andrea “Circles” – 438.794 Slovenia: LPS “Disko” – 526.845 Bulgaria: Intelligent Music Project “Intention” – 602.398 Montenegro: Vladana “Breathe” – ... Leggi su biccy (Di martedì 10 maggio 2022) Ci siamo, stasera inizia l’Eurovision Song Contest, su Rai Uno andrà in onda la prima semifinale. Dopo aver visto le classifiche stilate dagli scommettitori è ora di controllare quali sono ipiùsu. Se per i bookmakers l’Italia è al secondo posto dietro all’Ucraina, suBlanco e Mahmood sono i più, davanti alla Svezia, ai Paesi Bassi, alla Spagna e alla Norvegia.: i pezzi piùdell’Eurovision Song Contest. Azerbaijan: Nadir Rustamli “Fade to Black” – 349.188 Georgia: Circus Mircus “Lock Me In” – 368.908 Macedonia del Nord: Andrea “Circles” – 438.794 Slovenia: LPS “Disko” – 526.845 Bulgaria: Intelligent Music Project “Intention” – 602.398 Montenegro: Vladana “Breathe” – ...

