Si rimane sotto assedio (Di martedì 10 maggio 2022) Continua il momento di fuoco di Impact senza un attimo di sosta. Due settimane fa c’è stato Rebellion e senza fermarsi un attimo ecco pure Under Siege, uno dopo l’altro. Pure questo è stato l’ennesimo bell’evento targato Impact, in cui non sono mancati ottimi match, cambi di cintura e ritorni a sorpresa. Una conferma però c’è stata, ed è chiaramente Josh Alexander, che dopo aver battuto Moose 2 volte in una settimana, riesce a battere Tomohiro Ishii dopo un incontro fantastico ed estenuante. Il risultato era scritto: non poteva perdere subito la cintura, però si è avuto quello che si voleva, ovvero un ottimo match contro la leggenda giapponese. Un’altra conferma è stata Tasha Steelz che mantiene la sua cintura contro Havok, però si conferma ancora una volta deludente il match per il titolo delle Knockouts. Purtroppo è stato il peggiore della serata e un titolo così merita ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 10 maggio 2022) Continua il momento di fuoco di Impact senza un attimo di sosta. Due settimane fa c’è stato Rebellion e senza fermarsi un attimo ecco pure Under Siege, uno dopo l’altro. Pure questo è stato l’ennesimo bell’evento targato Impact, in cui non sono mancati ottimi match, cambi di cintura e ritorni a sorpresa. Una conferma però c’è stata, ed è chiaramente Josh Alexander, che dopo aver battuto Moose 2 volte in una settimana, riesce a battere Tomohiro Ishii dopo un incontro fantastico ed estenuante. Il risultato era scritto: non poteva perdere subito la cintura, però si è avuto quello che si voleva, ovvero un ottimo match contro la leggenda giapponese. Un’altra conferma è stata Tasha Steelz che mantiene la sua cintura contro Havok, però si conferma ancora una volta deludente il match per il titolo delle Knockouts. Purtroppo è stato il peggiore della serata e un titolo così merita ...

Advertising

TgLa7 : e trasportato all' Ospedale Cardarelli dove e' ricoverato. 'Tanto spavento ma per fortuna non ha battuto la testa e… - Zona_Wrestling : #WWE Si rimane sotto assedio - - BambidudeA : RT @BambidudeA: >Jimin che litiga con Tae per l'ultimo gambero rimasto Tae che veste Gucci pure sull'isola pur crepando dal caldo Jk che sp… - BambidudeA : >Jimin che litiga con Tae per l'ultimo gambero rimasto Tae che veste Gucci pure sull'isola pur crepando dal caldo J… - estae211 : @QRepubblica @Capezzone Non ha la vittoria e il paragone col passato probabilmente a reso un Putin sotto tono che p… -