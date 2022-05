Se ti è piaciuto Doctor Strange nel multiverso della follia, devi assolutamente vedere L'armata delle tenebre (Di martedì 10 maggio 2022) La prima di Doctor Strange nel multiverso della follia ha riunito un vero e proprio esercito delle tenebre: quei fan della Marvel che non riescono a contenersi quando si tratta di stilare liste di film e serie TV che "dovete vedere" prima di incontrare nuovamente il mago di Benedict Cumberbatch nei cinema. Il problema in questa occasione è che, al di là dell'ovvio (il film originale, Infinity War, EndGame e WandaVision), questa volta bisognava guardare fuori dal Marvel Cinematic Universe per fare i compiti in anticipo. In particolare, Sam Raimi sembra essersi ispirato a una delle sue opere più amate dai fan del cinema horror, anche per la sua grande dose di commedia: l'inimitabile L'armata ... Leggi su gqitalia (Di martedì 10 maggio 2022) La prima dinelha riunito un vero e proprio esercito: quei fanMarvel che non riescono a contenersi quando si tratta di stilare liste di film e serie TV che "dovete" prima di incontrare nuovamente il mago di Benedict Cumberbatch nei cinema. Il problema in questa occasione è che, al di là dell'ovvio (il film originale, Infinity War, EndGame e WandaVision), questa volta bisognava guardare fuori dal Marvel Cinematic Universe per fare i compiti in anticipo. In particolare, Sam Raimi sembra essersi ispirato a unasue opere più amate dai fan del cinema horror, anche per la sua grande dose di commedia: l'inimitabile L'...

