Referendum, disponibilità degli scrutatori entro il 16 maggio. I compensi (Di martedì 10 maggio 2022) Bergamo Il comune ha reso noto i termini di presentazione delle disponibilità per chi avesse intenzione di fare lo scrutatore per i Referendum che si terranno il prossimo 12 giugno. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 10 maggio 2022) Bergamo Il comune ha reso noto i termini di presentazione delleper chi avesse intenzione di fare lo scrutatore per iche si terranno il prossimo 12 giugno.

Advertising

CorriereAlbaBra : Gli iscritti all’albo comunale degli scrutatori interessati a fare lo scrutatore durante i referendum popolari del… - IgersModena : RT @cittadimodena: ??? Referendum del 12 giugno: comunicazione disponibilità scrutatori ?? E' stata prorogata a domen… - cittadimodena : ??? Referendum del 12 giugno: comunicazione disponibilità scrutatori ?? E' stata prorogata a domenica 15 maggio la po… - GrossetoNotizie : Referendum abrogativi: ecco come dare la disponibilità per fare lo scrutatore - rossella_falai : RT @comunepo: ?? Referendum 12 giugno. Vuoi essere chiamato al seggio come scrutatore o presidente? Sei già iscritto all'albo? Dai la tua di… -