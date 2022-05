Poliziotta in fuga con il detenuto di cui era innamorata, è finita in tragedia. (Di martedì 10 maggio 2022) Erano ricercati dal 29 aprile 2022 la Poliziotta e il detenuto fuggiti da un penitenziario dell’Alabama. Per giorni, i due avevano dominato le cronache dei notiziari americani. Inizialmente si era pensato che lui l’avesse sequestrata. Ma la vicenda è risultata presto essere una vera e propria fuga d’amore. finita tuttavia in tragedia. Casey White, l’uomo evaso, è stato arrestato, mentre lei, Vicky White, che lo aveva aiutato a fuggire, sembrerebbe essersi suicidata all’arrivo della polizia. Vi raccomandiamo... Kailia Posey, è morta a 16 anni la ragazza del meme virale in cui sorrideva I due, il cui cognome uguale parrebbe essere una pura casualità, avevano fatto perdere le loro tracce durante un trasferimento dal carcere della contea di ... Leggi su diredonna (Di martedì 10 maggio 2022) Erano ricercati dal 29 aprile 2022 lae ilfuggiti da un penitenziario dell’Alabama. Per giorni, i due avevano dominato le cronache dei notiziari americani. Inizialmente si era pensato che lui l’avesse sequestrata. Ma la vicenda è risultata presto essere una vera e propriad’amore.tuttavia in. Casey White, l’uomo evaso, è stato arrestato, mentre lei, Vicky White, che lo aveva aiutato a fuggire, sembrerebbe essersi suicidata all’arrivo della polizia. Vi raccomandiamo... Kailia Posey, è morta a 16 anni la ragazza del meme virale in cui sorrideva I due, il cui cognome uguale parrebbe essere una pura casualità, avevano fatto perdere le loro tracce durante un trasferimento dal carcere della contea di ...

Advertising

repubblica : Usa, finisce in Indiana dopo un inseguimento la fuga del detenuto evaso e della poliziotta che l'ha aiutato. Lei si… - QuotidianPost : Dal carcere alla fuga d’amore. Finita in tragedia tra detenuto e poliziotta - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Tragica fine per la fuga d’amore della poliziotta e il detenuto: bloccati in un inseguimento lei si spara, lui viene arrestat… - Gazzettino : Poliziotta si innamora del detenuto e lo aiuta a evadere: ma la loro fuga finisce in tragedia - andreastoolbox : #Interrotta la fuga d’amore della poliziotta e del detenuto: lei si spara, lui torna in prigione -