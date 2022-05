Londra, la corona portata in Parlamento per il Queen's Speech (Di martedì 10 maggio 2022) Il principe Carlo, erede al trono britannico, e' arrivato a Westminster con la consorte Camilla per leggere il Queen's Speech, il programma del governo presentato a Camere riunite in occasione dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Il principe Carlo, erede al trono britannico, e' arrivato a Westminster con la consorte Camilla per leggere il's, il programma del governo presentato a Camere riunite in occasione dell'...

