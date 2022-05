LIVE Sinner-Martinez 3-0, ATP Roma 2022 in DIRETTA: break in avvio dell’azzurro! (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 break CONFERMATO DA Sinner! 40-30 Errore in uscita dal servizio di Sinner. 40-15 Passante di rovescio dello spagnolo. 40-0 Scappa via la risposta di Martinez. 30-0 Prima al corpo di Sinner. 15-0 Ottima prima dell’azzurro. 2-0 break DI Sinner! L’azzurro non lascia il tempo di ragionare e chiude con il diritto lungolinea. 15-40 Termina in corridoio la risposta di rovescio dell’italiano. 0-40 TRE PALLE break Sinner! Inizio molle al servizio per l’iberico. 0-30 COME STA GIOCANDO JANNIK! Sinner continua a giocare profondo e chiude con lo smash. 0-15 Sinner è subito aggressivo in risposta: rovescio pazzesco in diagonale. 1-0 ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0CONFERMATO DA! 40-30 Errore in uscita dal servizio di. 40-15 Passante di rovescio dello spagnolo. 40-0 Scappa via la risposta di. 30-0 Prima al corpo di. 15-0 Ottima prima dell’azzurro. 2-0DI! L’azzurro non lascia il tempo di ragionare e chiude con il diritto lungolinea. 15-40 Termina in corridoio la risposta di rovescio dell’italiano. 0-40 TRE PALLE! Inizio molle al servizio per l’iberico. 0-30 COME STA GIOCANDO JANNIK!continua a giocare profondo e chiude con lo smash. 0-15è subito aggressivo in risposta: rovescio pazzesco in diagonale. 1-0 ...

