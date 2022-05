Advertising

cmdotcom : #Juve, le ultime dalla rifinitura alla Continassa: #Pellegrini e #Locatelli sono recuperati per l'#Inter… - gilnar76 : Ultimissime Juve: novità dall’allenamento di rifinitura, Allegri ha due idee #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : Allenamento Juve LIVE: la rifinitura alla vigilia della finale di Coppa Italia #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Allenamento Juve LIVE: la rifinitura alla vigilia della finale di Coppa Italia - - infoitsport : Coppa Italia, l’Olimpico si prepara. Inter-Juve, niente rifinitura allo stadio: ecco perché -

Calciomercato.com

Le ultime in casa Juventus dopo laalla vigilia della finale di Coppa Italia. Tutte le novitàRifinitura alla Continassa per la Juventus di Massimiliano Allegri prima della partenza per Roma, dove domani sera, allo Stadio ...GLI ULTIMI DUBBI - Simone Inzaghi non ha tuttavia sciolto ancora le riserve e verosimilmente prenderà una decisione definitiva soltanto dopo ladi domani. Conteranno molto le sensazioni ... Juve, rifinitura alla Continassa: Pellegrini e Locatelli recuperati per l'Inter, ora la partenza per Roma Rifinitura alla Continassa per la Juventus di Massimiliano Allegri prima della partenza per Roma, dove domani sera, allo Stadio Olimpico, andrà in scena la finale di Coppa Italia contro l’Inter.Pellegrini, infortunio superato: l’esterno si allena per Juve Inter dopo aver saltato la partita col Genoa Pellegrini ha preso parte regolarmente all’allenamento di rifinitura alla vigilia di Juve Int ...